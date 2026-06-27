SanseGrill, la festa diventa solidarietà: consegnato il contributo raccolto a Medea

Una rappresentanza dei SanseNext è stata ospite nella sede di Medea per consegnare il ricavato del SanseGrill, la festa organizzata lo scorso 24 maggio per celebrare i 25 anni della società biancoverde. L’iniziativa ha permesso di raccogliere 1.000 euro, destinati a sostenere le attività che Medea porta avanti quotidianamente a favore dei pazienti oncologici e delle loro famiglie.

Alla consegna erano presenti Filippo Sentati, Alessandro Codazzi, Filippo De Petri e Daniele Brambilla, in rappresentanza dei SanseNext, che hanno consegnato il contributo al presidente di Medea Maurizio Lanfranchi.

La donazione rappresenta il naturale completamento di una giornata che aveva saputo unire sport, inclusione e volontariato. Il SanseGrill, ospitato proprio a Casa Medea, era nato infatti non solo come momento conviviale dedicato ad atleti, famiglie, volontari e amici della Sansebasket, ma anche con l’obiettivo di destinare parte del ricavato alle attività dell’associazione.

Un legame, quello tra Sansebasket e Medea, che affonda le proprie radici nel tempo. Dal 2007 le due realtà condividono un percorso comune fatto di attenzione alla persona, inclusione e impegno sociale, valori che rappresentano uno dei tratti distintivi della società biancoverde accanto all’attività sportiva.

© Riproduzione riservata