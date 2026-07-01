Banda ultra larga, Lucente: “Potenziamento per rendere il territorio più competitivo”

Fare il punto sull’infrastruttura digitale a Cremona e in provincia, con un momento di presentazione dello stato di avanzamento lavori seguito da un altro di confronto con gli amministratori locali: è l’incontro svolto mercoledì in UTR Val Padana alla presenza dell’assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente con diversi esponenti di Open Fiber, soggetto che ha realizzato gli interventi sul territorio, Infratel Italia società in-house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in qualità di stazione appaltante e Anci Lombardia.

Si sta ultimando la rete in Banda Ultra Larga in tutti i 113 comuni cremonesi previsti dal Bando Bul e il tasso di attivazione dei servizi si attesta al 24%, nettamente superiore rispetto alla media nazionale del 12%.

Verso la conclusione anche il Piano Italia 1 Giga, progetto che riguarda le zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s; in questo caso sono 28 i comuni cremonesi interessati.

“L’obiettivo ora è valorizzare l’infrastruttura: non basta averla realizzata, è fondamentale che venga adottata”, ha commentato Antonio Gregorace, Regional Manager Lombardia Est di Open Fiber.

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