Maltempo, grosso ramo cade su un’auto in via Boschetto: intervento di vigili del fuoco e Polizia Locale

Prime conseguenze del maltempo che si sta abbattendo sulla Lombardia, dopo giorni di caldo intenso. A Cremona un grosso ramo si è improvvisamente staccato da un albero in via Boschetto, nei pressi dell’incrocio con via San Francesco, in zona San Zeno, finendo sulla carreggiata e colpendo un’autovettura in transito.

L’impatto è stato particolarmente violento: il ramo ha sfondato il parabrezza della vettura, come testimoniano le immagini scattate sul posto. Fortunatamente, stando alle prime informazioni, non si registrano conseguenze per gli occupanti del mezzo.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, rimuovere il ramo e gestire la circolazione durante le operazioni.

L’episodio si inserisce nel quadro del peggioramento meteorologico previsto in queste ore. Regione Lombardia aveva infatti diramato un’allerta arancione per rischio temporali, valida fino alla mezzanotte del 2 luglio, con previsione di rovesci diffusi, forti raffiche di vento e possibili grandinate.

Proprio per questo motivo è stato rivolto ai cittadini l’invito, a scopo precauzionale, a evitare la sosta e il transito in parchi, giardini pubblici e aree alberate, dove il vento può provocare la caduta di rami o alberi, come avvenuto in via Boschetto.

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