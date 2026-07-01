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Sinner piazza il break e Borges ‘esplode’: la reazione a Wimbledon

(Adnkronos) –
Furia Nuno Borges a Wimbledon 2026. Il tennista portoghese ha sfidato Jannik Sinner nel secondo turno dello Slam di Londra, in una partita estremamente tirata in cui ha lasciato trasparire tutto il suo nervosismo. Borges ha giocato praticamente alla pari con il numero 1 del mondo per due set, perdendo però in entrambi i casi al tie break. 

Il terzo set si è aperto invece con un break subito piazzato da Sinner in apertura. L’immediato vantaggio dell’azzurro ha mandato su tutte le furie Borges, che si è sfogato una volta tornato in panchina. 

Appena ha dato le spalle al campo, il portoghese ha sferrato un pugno contro lo zaino, ritrovando poi però la calma necessaria per tornare in campo. 

 

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