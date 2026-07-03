A Crema l’ultimo saluto a Don Giuseppe Degli Agosti celebrato dal Vescovo Gianotti

La stima dei suoi colleghi sacerdoti, le parole di affetto da parte del Vescovo Gianotti e il ricordo di un parroco e uomo stimato dalla comunità. Nella chiesa di San Giacomo Maggiore a Crema, centinaia di persone hanno dato l’ultimo saluto a Don Giuseppe Degli Agosti, proprio nel luogo in cui l’ha accolto in questi anni come cappellano.

A presiedere la funzione, il Vescovo Monsignor Daniele Gianotti che ha ricordato la passione per le traduzioni, la voglia di apprendere ed imparare sempre cose nuove e la devozione per la religione.

“Don Giuseppe dice di accogliere la morte come passaggio ad una nuova comunione di vita – esordisce Monsignor Gianotti durante l’omelia – con tutte le creature che mi hanno costruito come uomo, cristiano e sacerdote. Riassume dunque la varietà degli incontri, delle relazioni, degli studi, dell’amicizia, dei luoghi conosciuti o visitati, insomma di tutto ciò che intesse l’esistenza di un uomo, di un discepolo di Gesù e nel suo caso di un presbitero attraverso vicende luminose e oscure, attraverso pagine belle in momenti faticosi che attraversano la vita di ogni uomo e donna”.

Don Degli Agosti, 90 anni, scomparso per un malore al lago di Garda, lascia nella mente e nel cuore dei suoi affetti un ricordo di passione e uno straordinario patrimonio umano-culturale.

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