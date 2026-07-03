Nati sotto Saturno e Metti una sera d’estate, al via le rassegne culturali CrArT

Da oltre dieci edizioni allietano il pubblico nelle sere estive all’ombra del Torrazzo e anche per quest’anno propongono un fitto cartellone di eventi: sono le rassegne al via questo fine settimana promosse dall’Associazione CrArT, Nati sotto Saturno e Metti una sera d’estate, rispettivamente incontri gratuiti sotto al cielo di Cremona dedicati all’arte internazionale raccontata attraverso temi e protagonisti unici e visite guidate a pagamento nelle vie del centro storico con incursioni insolite alla scoperta del patrimonio artistico cremonese.

Metti una sera d’estate incomincia sabato 4 luglio riservando due appuntamenti al fil rouge della programmazione culturale CrArT 2026: San Francesco d’Assisi, di cui ricorre l’ottavo centenario della morte. Nati sotto Saturno prende il via martedì 7 luglio con un viaggio nella scultura moderna da Bernini a Canova ed è pensata per coinvolgere anche i luoghi più periferici o meno conosciuti della città.

Dettagli e informazioni sono pubblicati sul sito web dell’Associazione.

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