Stop alle ecografie alle anche per i neonati all’Asst Crema: l’indignazione di un papà

Quando lo smantellamento della sanità pubblica arriva fino ai neonati, non è più semplice disservizio ma qualcosa di indecente.

Tra la quarta e la sesta settimana di vita, prorogabile fino all’ottava, ogni neonato deve effettuare un controllo importante alle anche: un’ecografia necessaria per verificare che non ci siano malformazioni e, se serve, intervenire in tempo.

Eppure, al momento della prenotazione, a mia moglie è stato riferito che ASST Crema, dal 9 luglio, non erogherà più questo servizio essenziale.

La soluzione indicata? Spostarsi a Vigevano, in provincia di Pavia, o a Casalmaggiore. Tradotto: per una visita necessaria a un neonato di poche settimane, anche un’ora e mezza di auto all’andata e un’ora e mezza al ritorno.

Tre ore di viaggio per un controllo che dovrebbe essere garantito vicino a casa.

Oppure pagate il privato.

Questa volta il racconto non è per sentito dire: riguarda mio figlio. Ma il punto non è la mia vicenda personale. Una famiglia non dovrebbe scoprire sulla pelle di un neonato quanto si sia impoverita la sanità pubblica del proprio territorio.

Questi sono i fatti. Una madre ha provato a prenotare una visita necessaria per il proprio bambino e si è sentita indicare il privato o strutture lontane decine di chilometri. Poi si è rivolta allo Sportello Salute di Crema, che ringraziamo per il supporto e per il lavoro che svolge ogni giorno accanto ai cittadini.

Nei giorni scorsi ASST Crema ha risposto a chi denunciava i problemi strutturali di una sanità con sempre meno servizi e sempre più attese. Lo ha fatto con numeri raccontati in modo autoassolutorio, formule vaghe, parole rassicuranti.

A tratti sembrava il miglior Conte Mascetti: “attrattività prematurata”, “percorso di crescita con scappellamento a destra”.

Ma fuori dalle supercazzole, la realtà è ben diversa.

Se un servizio pubblico sparisce, chi può paga il privato.

Chi ha tempo, macchina – e aria condizionata, viste le temperature – e possibilità si sposta.

Chi non ha soldi, tempo o tutele? Fatti suoi.

E obbligare una famiglia a scegliere tra privato, distanza o rinuncia non è un problema organizzativo. È il segno di una sanità pubblica che sta smettendo di fare il suo mestiere. È il segno di una sanità sempre più piegata al profitto del privato e sempre meno fedele a quello che dovrebbe essere il suo primo obiettivo: : curare le persone, non spingerle verso il mercato.

La situazione non nasce oggi. La conosciamo da anni: disservizi, liste d’attesa, l’ipocrita pratica dell’intramoenia dentro le strutture pubbliche, il drenaggio di fondi pubblici prima e di utenza poi verso la sanità privata.

Prima si finanzia il privato. Poi si indebolisce il pubblico. Poi si dice ai cittadini: arrangiatevi.

E quando questo smantellamento colpisce persino i neonati, e non per prestazioni occasionali, specialistiche o rare, ma per visite previste nelle prime settimane di vita, allora chiamarlo disservizio è già troppo gentile.

Un neonato di quattro settimane non dovrebbe attraversare mezza Lombardia per una visita che la sanità pubblica stessa considera necessaria.

È semplicemente uno schifo.

Paolo Losco, padre

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