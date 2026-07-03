Ultime News

3 Lug 2026 Dirigenti scolastici, ultime ore per la mobilità: cosa potrebbe cambiare in provincia
3 Lug 2026 Soncino, scoperta l’autrice del tentato furto di maggio a distributore automatico
3 Lug 2026 Contro desertificazione commerciale, proposta di legge Confesercenti
3 Lug 2026 Schiamazzi notturni e tentato furto di bicicletta: interviene la Polizia della Stato
3 Lug 2026 Cremonese, mercato in evoluzione: prima le uscite, poi i rinforzi
Video Pillole

Da IA a batterie, in Cina la piattaforma industriale interconnessa di Hefei

VENEZIA (ITALPRESS) – “Hefei non è solo un distretto industriale specializzato, è qualcosa di più articolato, di più strutturato. Un esempio di governance integrata in cui il governo locale investe direttamente nelle imprese strategiche, aiuta a costruire, definisce le filiere, attira competenza e mette in relazione università, ricerca, capitale pubblico e mercato.” A dirlo Monica Billio, professoressa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e coordinatrice del Centro TranspArEEnS, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...