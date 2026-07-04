Laboratori, corsi, cicli di letture: a Soncino, 20mila euro per iniziative in biblioteca

Soncino si conferma una delle realtà più dinamiche della provincia sul fronte culturale.

Non solo per la presenza di diverse realtà museali e della Rocca Sforzesca, che lo scorso weekend ha ospitato una manifestazione sportiva di interesse nazionale, ma anche per la capacità progettuale che negli ultimi anni ha caratterizzato l’azione dell’amministrazione comunale. Un dinamismo che trova riscontro nel lavoro della consigliera delegata alla cultura, Roberta Tosetti, riconfermata dopo le elezioni e nuovamente incaricata dal sindaco Gabriele Gallina.

Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un finanziamento di poco meno di 20mila euro, ottenuto nell’ambito di un decreto interministeriale del 2024 dedicato al “Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura”, promosso dal Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Anci, sostiene le amministrazioni che promuovono politiche continuative per favorire l’accesso ai libri, la diffusione della lettura e la partecipazione culturale.

Il Comune di Soncino ha risposto all’avviso pubblico presentando un progetto articolato, riconosciuto come meritevole di finanziamento. La proposta, intitolata “Trame di memoria”, comprende laboratori creativi, corsi di fumetto, cicli di letture ad alta voce pensati per favorire l’incontro tra bambini e anziani, la trasformazione della biblioteca scolastica in uno spazio partecipato, incontri con autori e attività che coinvolgono Centro diurno ed RSA.

“Abbiamo già pianificato i vari eventi nella nostra proposta progettuale, che abbiamo costruito insieme a diverse realtà associative del territorio: Donne per Soncino, Gruppo H quartiere Brolo, Lions Club Soncino, Usd Soncinese”, commenta soddisfatta la consigliera Roberta Tosetti.

Entusiasmo condiviso anche da Nicole Salvoni, giovane bibliotecaria responsabile della Biblioteca comunale Aldo Moro: “La notizia del finanziamento giunge inaspettata, perché è passato parecchio tempo da quando abbiamo steso il progetto insieme ai vari partner, con l’obiettivo di creare un progetto che unisse le mission dei vari soggetti e costruisse ponti tra generazioni”.

Tra le attività previste da “Trame di memoria” ci sono yoga letterario, l’inaugurazione della biblioteca scolastica alle medie, collaborazioni con un centro per l’età evolutiva per percorsi dedicati, iniziative rivolte a bambini e anziani e momenti pensati per mettere in relazione la biblioteca con la RSA. “L’idea di base è un approccio nordico in cui la biblioteca non è solo centro informativo locale, ma diventa luogo di incontro sociale, soprattutto in realtà come le nostre che hanno pochi spazi per ritrovarsi”, spiega Salvoni.

Una visione che potrebbe rappresentare una strada da seguire per l’intero sistema bibliotecario del territorio, chiamato a confrontarsi con l’evoluzione digitale e con le basse percentuali di lettori. “Si rendono necessarie strategie alternative, affinché anche noi come biblioteche possiamo risultare più attrattive – aggiunge la bibliotecaria – aprendoci a iniziative in grado di avvicinare cittadini, giovani e meno giovani”.

La Biblioteca di Soncino sta già pensando ai primi appuntamenti: “Cominceremo con le presentazioni dei libri da settembre, anche uscendo dagli spazi della biblioteca, in collaborazione con l’Usd Soncinese, che ci mette in contatto con alcuni calciatori”, anticipa Salvoni. Tra gli incontri in programma anche quello con l’ex calciatore Ivan Rizzardi, che ha militato nel Napoli dell’ultimo Maradona. Si valuta inoltre la creazione di un’emeroteca.

“La notizia del finanziamento è arrivata proprio ieri, mentre con i volontari stavamo ospitando una delegazione proveniente da Bulgaria, Polonia e Grecia nell’ambito di un altro bando europeo della Rete Bibliotecaria Cremonese. Ora ci concentreremo sulle attività inserite nel progetto”, conclude Salvoni.

Ilario Grazioso

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