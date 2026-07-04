Cremona è tra le città più verdi d’Italia. Nuovi alberi in arrivo

Le estati sempre più calde, con ondate di calore frequenti e intense anche nel Nord Italia, ci mettono di fronte a una situazione ormai insostenibile sul lungo periodo, alla quale occorre provare a porre rimedio. Le prime alleate dell’uomo in questa sfida sono le piante e, almeno su questo fronte, arrivano buone notizie.

Secondo i dati dell’ISTAT sul verde urbano – rielaborati dal quotidiano online Il Post – Cremona si colloca al terzo posto a livello nazionale per numero di alberi ogni cento abitanti.

In città se ne contano 107,5 ogni cento residenti: più di un albero a testa. In cima alla classifica nazionale figurano Modena (117,4) e Trieste (113,7), mentre in fondo troviamo diversi centri del Sud Italia, con Siracusa ultima a quota 2,5.

Cremona è inoltre l’unico capoluogo lombardo a superare la soglia di un albero per abitante. Nel territorio circostante, Mantova si ferma a 94,2 alberi ogni cento abitanti, Brescia a 87 e Piacenza ad appena 34.

Il trend positivo non sembra destinato a interrompersi: l’amministrazione comunale ha infatti annunciato la piantumazione di 850 nuovi alberi nell’ambito di un ampio progetto di riqualificazione del verde urbano.

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