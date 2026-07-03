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Cronaca

Schiamazzi notturni e tentato furto di bicicletta: interviene la Polizia della Stato

Diversi interventi della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Cremona per altrettanti episodi nella giornata di ieri

Polizia ai Giardini di piazza Roma
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Nella serata di ieri le Volanti della Questura di Cremona sono intervenute in un bar del centro per una segnalazione di schiamazzi notturni. Sono state identificate alcune persone tra cui una donna quarantaseienne di nazionalità ceca con precedenti per reati contro la persona, in evidente stato di alterazione alcolica, sanzionata per manifesta ubriachezza.

Nel pomeriggio, due Agenti di Polizia liberi dal servizio, mentre transitavano nel centro cittadino, hanno notato un ragazzo di giovane età che si allontanava a bordo di una bicicletta dopo aver forzato il lucchetto di sicurezza. Lo hanno seguito senza dare nell’occhio e nel frattempo hanno fatto intervenire la Volante: gli agenti hanno quindi bloccato il ragazzo, un sedicenne romeno con diversi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio. E’ stato denunciato per il reato di furto aggravato.

Sempre nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile  hanno tratto in arresto un quarantenne italiano residente in città in esecuzione di un Ordine di Cattura per una condanna ad un anno e tre mesi di reclusione per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato rintracciato dopo un’attività di indagine che ha consentito di localizzarlo in una zona periferica della città, ed è stato condotto in carcere.
Visti i suoi numerosi precedenti penali, il Questore di Cremona ha adottato nei suoi confronti anche la misura dell’avvio orale.

Infine, un equipaggio delle Volanti è intervenuto in via Dante per soccorrere un’anziana caduta a terra: dopo aver prestato il primo soccorso e rasserenato la signora, è stato richiesto l’intervento del 118 per le cure del caso.

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