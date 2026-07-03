Soncino, scoperta l’autrice del tentato furto di maggio a distributore automatico

E’ stata individuata e denunciata dai Carabinieri di Soncino la presunta autrice di un tentato furto commesso una notte del maggio scorso a Soncino presso un distributore automatico di sigarette.

Si tratta di una donna di 41 anni, con precedenti di polizia a carico, che avrebbe tentato di rubare denaro, bevande o sigarette presso il distributore automatico di via Martiri Soncinesi. I Carabinieri di Soncino sono arrivati alla sua identificazione attraverso vari indizi e le immagini delle telecamere di sorveglianza del posto e delle vie di fuga.

Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia di tentato furto presentata a fine maggio dal titolare del distributore automatico che quella mattina, quando era arrivato sul luogo di lavoro, aveva scoperto che qualcuno aveva tentato di forzare la serratura principale del distributore creando alcuni danni.

Le telecamere hanno permesso di accertare che quella notte una donna era arrivata sul posto in bicicletta con uno zaino sulle spalle. Avendo notato che non era presente nessuno per strada, si era fermata e aveva preso dallo zaino un oggetto, forse un cacciavite, e aveva tentato di forzare la serratura ma non era riuscita ad impossessarsi di beni o denaro.

Le immagini hanno consentito di vedere anche il volto della donna che è stata subito riconosciuta dai militari. Al termine dell’indagine, la 41enne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.

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