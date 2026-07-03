Cremonese, mercato in evoluzione: prima le uscite, poi i rinforzi

È un calciomercato ancora piuttosto bloccato quello iniziato da pochi giorni, ma la Cremonese continua a lavorare per definire la rosa della prossima stagione. La priorità della dirigenza è lo sfoltimento dell’organico, passaggio necessario prima di affondare i colpi in entrata.

Il primo acquisto, in realtà, è già arrivato. La società grigiorossa si è assicurata Tommaso Berti dal Cesena, uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico italiano. Un’operazione che conferma la linea scelta dal club, orientata a investire su profili di prospettiva da valorizzare. Sul fronte degli innesti, restano nel mirino anche un difensore centrale mancino e un centrocampista.

Prima, però, sarà necessario completare diverse operazioni in uscita. La prossima settimana verrà infatti definito il gruppo che prenderà parte al pre-ritiro al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, prima della partenza per Ronzone. Nelle ultime ore hanno salutato Cremona il difensore Emanuele Bassi, ceduto in prestito alla Pergolettese, e il centrocampista Salvatore Dore, passato a titolo definitivo al Renate.

Sempre sul fronte delle uscite, è concreto l’interesse dell’Alcione Milano per il portiere Lapo Nava. Il classe 2004, che nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di terzo portiere senza collezionare presenze ufficiali, è vicino al trasferimento in prestito per trovare maggiore continuità.

Proseguono infine le valutazioni sui giocatori di maggiore esperienza. Federico Baschirotto ha espresso la volontà di proseguire la propria carriera in Serie A, mentre Morten Thorsby e Tonny Sanabria restano aperti anche a eventuali opportunità all’estero. Al momento, però, non risultano trattative concrete per la loro cessione.

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