Ultraleggero precipita in Toscana: morto sul colpo Claudio Benelli di Castelleone

La richiesta di intervento è arrivata alle 6:37. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’automedica e una squadra dei vigili del fuoco. Per il pilota, però, non c’è stato nulla da fare: i gravissimi traumi riportati nell’impatto ne hanno causato il decesso sul colpo.

Il corpo del 58enne, rimasto incastrato nell’abitacolo dell’ultraleggero, è stato estratto dai vigili del fuoco. I carabinieri hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente e hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto e individuare le cause che hanno provocato la caduta del velivolo.

La comunità di Castelleone è sotto shock: Benelli era molto conosciuto nell’ambiente del volo e frequentava da tempo l’aviosuperficie toscana. I suoi genitori, imprenditori, sono molto noti nel cremonese. Il sindaco del paese Federico Marchesi esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’uomo.

Una tragedia che avviene poco dopo quella di Daniel Taino di Pianengo, morto a Valbrembo mentre il suo Cessna 152 riprendeva quota dopo un tentativo di atterraggio a inizio giugno 2026.