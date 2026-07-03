Ultraleggero precipita in Toscana: morto sul colpo Claudio Benelli di Castelleone

Tragico incidente all’aviosuperficie Serristori, nel comune di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. A perdere la vita è stato Claudio Benelli, 57 anni, residente a Castelleone, in provincia di Cremona, morto nello schianto del suo velivolo ultraleggero pochi istanti dopo il decollo.
Secondo una prima ricostruzione, il velivolo si era appena alzato in volo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso quota, precipitando in un campo situato a breve distanza dalla pista. La dinamica dell’incidente resta al vaglio degli investigatori.
Ad assistere alla tragedia sono stati due amici della vittima che si trovavano a bordo di un altro ultraleggero. Anche loro erano appena decollati quando hanno visto il velivolo di Benelli schiantarsi al suolo. I due hanno immediatamente invertito la rotta e sono atterrati per prestare i primi soccorsi e lanciare l’allarme al numero unico di emergenza 112.
© Riproduzione riservata