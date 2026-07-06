Buona strada a Riccardo Compagno: “Il suo nome scritto lassù nei cieli”

“Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo”. Inizia sulle note di un canzone suonata dalle chitarre del gruppo scout la celebrazione dell‘ultimo saluto a Riccardo Compagno, lo studente universitario di Informatica che si è spento a soli 19 anni, dopo una lunga malattia.

Cuore e occhi gonfi di lacrime, silenzio e dolore nel cortile nell’oratorio di San Bartolomeo dove si è celebrato il funerale, erano palpabili. Un’intera comunità si è stretta attorno a Riccardo e alla sua famiglia. I ragazzi del Franco Agostino Teatro Festival dove era impegnato e i ragazzi del gruppo degli scout, di cui Riccardo faceva parte.

A squarciare il silenzio e la commozione con parole piene di speranza e fiducia, don Michel Nufi, parroco dell’Unità Pastorale di San Giacomo e San Bartolomeo.”

“Non vorrei essere nei miei panni – ha detto a inizio messa don Michele Nufi – è un momento di grande dolore… ma anche Riccardo non avrebbe voluto essere nei suoi panni. Eppure ha accolto tutto con grande responsabilità, con grande forza e coraggio. Questo non deve essere un momento triste. Riccardo non lo avrebbe voluto. Viviamo questa celebrazione come una festa con Riccardo e per Riccardo. Guardate quanta gente… è il miracolo di Riccardo. Siamo qui perché il nome di Riccardo sia iscritto nel libro della vita”, come citava il canto d’inizio.

E tutta la celebrazione è stata proprio così: un inno alla gioia, al sorriso, alla condivisione: i segni e le testimonianze tangibili di quello che è stata la vita di Riccardo.

“Estate parote!” ha detto don Michele rivolgendosi ai giovani prendendo a prestito il motto “State pronti” scelto da Paden Powell per gli scout. Prendendo spunto dal brano del Vangelo don Michele ha proseguito: “Non sappiamo quando il Signore viene. E Riccardo non ha sprecato il suo tempo. Ha vissuto fino all’ultimo in pienezza la sua vita di studente, le amicizie, il teatro e il cammino con gli scout. Una vita spesa nella partecipazione e nel servizio. Riccardo ha avuto solo il tempo di fare progetti non di realizzarli… ma non è ciò che fai che ti rende grande ma è quello che sei che ti fa grande. E’quello che ci ha insegnato Riccardo, il suo dono. La vita va spesa, con gioia. Ricordatevelo!”.

Toccanti le testimonianze e i saluti degli amici, studenti e compagni di viaggio di quel cammino e di quella avventura che si chiama scout. “Avresti voluto prendere la partenza – ha detto una ragazza con la promessa al collo -. E avremmo voluto leggere queste parole alla tua partenza. Ma lo facciamo ora“.

“La vita dello scout è un viaggio, un cammino che conduce alla partenza a mettersi in movimento per andare più lontano. La guida e gli scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà. Ed è quello che hai fatto condividendo la malattia con tutti noi, alleggerendo il peso del tuo zaino. Ti ringraziamo per questo. Ti porteremmo nei nostri cammini e nei nostri viaggi. Grazie di tutto e… buona strada!”.

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