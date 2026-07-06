Chiara Ferragni, paura per la mamma Marina Di Guardo: coinvolta in un incidente stradale in Sicilia

Grande spavento per Marina Di Guardo. La nota scrittrice e madre di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni è stata coinvolta in un brutto incidente stradale durante un soggiorno in Sicilia. A rompere il silenzio e a spiegare i motivi di una temporanea assenza dai social è stata la stessa Di Guardo, che ha condiviso il racconto dell’accaduto direttamente con i suoi follower tramite una storia su Instagram.

Come si legge nel messaggio social, l’impatto è avvenuto la scorsa settimana a causa dell’improvvisa immissione di un mezzo agricolo sulla carreggiata: “La settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale: un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si è immesso improvvisamente sulla strada dove transitavamo io e i miei amici in auto.” Nonostante la dinamica potenzialmente pericolosa, la velocità moderata a cui viaggiava la vettura ha evitato conseguenze ben più gravi per la scrittrice e i suoi compagni di viaggio. Marina Di Guardo ha infatti sottolineato il grande sollievo per lo scampato pericolo.

L’incidente ha comunque lasciato qualche segno fisico. Sebbene non sia in pericolo, la mamma di Chiara Ferragni ha mostrato i postumi dell’impatto ai fan, concludendo il suo messaggio con un augurio di pronta guarigione: “Come potete notare dalla foto, non sono al massimo, ma spero che l’ematoma passi presto e lo spavento pure.”

I tantissimi follower della scrittrice e della famiglia Ferragni si sono immediatamente stretti intorno a lei, inondandola di messaggi di affetto e augurandole un rapido e completo recupero.

© Riproduzione riservata