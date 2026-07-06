Cremona sotto la morsa del caldo africano: da mercoledì nuova ondata con punte fino a 38 gradi

Da mercoledì 9 luglio su Cremona è attesa una nuova e intensa ondata di caldo di origine africana che interesserà tutta la Pianura Padana, con un deciso aumento delle temperature e condizioni di forte afa.

L’arrivo dell’anticiclone subtropicale porterà tempo stabile e soleggiato, ma anche valori termici molto elevati, con massime che potranno raggiungere facilmente i 34-37 gradi su gran parte della Lombardia e con possibili punte fino a 38 gradi nelle aree più interne del cremonese. Il caldo sarà accompagnato da un progressivo aumento dell’umidità, che renderà la sensazione di afa ancora più intensa e opprimente soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre anche le notti risulteranno difficili da sopportare a causa delle cosiddette “notti tropicali”, con temperature minime spesso superiori ai 23-25 gradi e scarso raffrescamento notturno.

Questa combinazione di caldo e umidità potrà aumentare il disagio fisiologico per la popolazione, in particolare per anziani, bambini e soggetti fragili, con un maggiore rischio di colpi di calore e disidratazione, motivo per cui viene raccomandato di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e mantenere gli ambienti il più possibile freschi. La fase più intensa dell’ondata di caldo dovrebbe concentrarsi tra mercoledì e giovedì, ma la persistenza dell’anticiclone potrebbe mantenere condizioni estive molto calde anche nei giorni successivi, seppur con la possibilità di isolati temporali pomeridiani sulle zone alpine e prealpine che potrebbero in parte attenuare temporaneamente l’afa.

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