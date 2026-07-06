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Cronaca

Aggressione con la roncola, il ferito si vendica: 35enne preso a pugni

di Laura Bosio

Dopo l'episodio della scorsa settimana i due contendenti si sarebbero reincontrati, e il 45enne avrebbe colpito l'altro con un pugno in faccia

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile
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Dopo l’aggressione della settimana scorsa a colpi di roncola, nel pomeriggio di lunedì si sarebbe consumata anche la “vendetta”. La cornice è la stessa, viale Lungo Po Europa, dove intorno alle 17 sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Carabinieri del Radiomobile di Cremona, chiamati per una persona ferita.

Secondo quanto ricostruito dai militari giunti sul posto i due contendenti, il 45 che era rimasto ferito la prima volta e il 35enne, si sarebbero incontrati di nuovo, e il primo ha colpito il più giovane con un pugno in faccia, per poi allontanarsi rapidamente.

Il ferito è stato quindi medicato sul posto e poi trasportato in ospedale in codice verde, per ulteriori accertamenti.

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