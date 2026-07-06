Ultime News

6 Lug 2026 Risorse idriche, aggiornata la disciplina delle deroghe al rilascio del deflusso minimo
6 Lug 2026 Rubò in un’abitazione, ma l’imputato è irreperibile: processo sospeso fino al 2040
6 Lug 2026 Norvegia da impazzire ai Mondiali: il racconto di un casalasco nella “viking row”
6 Lug 2026 Cremona sotto la morsa del caldo africano: da mercoledì nuova ondata con punte fino a 38 gradi
6 Lug 2026 Disservizi pendolari, Trenord: “Cambiata fermata pullman a Cavatigozzi”
Cremonese

Cremonese, Luca Zanimacchia vicinissimo al passaggio al Padova in Serie B

di Mauro Maffezzoni

Dopo l'anno trascorso in prestito al Modena, Zanimacchia è rientrato a Cremona, ma ora è pronto a partire di nuovo per giocare agli ordini di mister Calabro

Luca Zanimacchia
Fill-1

Luca Zanimacchia è vicinissimo al passaggio al Padova in Serie B. L’esterno offensivo di proprietà della Cremonese è da poco rientrato dopo una stagione trascorsa in prestito al Modena, sempre nel campionato cadetto, collezionando 36 partite condite da 3 gol e 3 assist.

Zanimacchia, al termine della stagione 2025-2026, è rientrato alla Cremonese, club proprietario del cartellino del calciatore. L’esterno pare non rientrare nei piani futuri dei grigiorossi, che per la Serie B 2026-2027 stanno costruendo in questo periodo la rosa da mettere a disposizione di mister Giampaolo, puntando molto sui giovani.

Nelle ultime ore il Padova, da poco affidato alla guida tecnica dell’ex tecnico della Carrarese Antonio Calabro, ha avanzato un’offerta per avere Zanimacchia. E stando alle voci di radiomercato Cremonese e Padova sarebbero molto vicine alla chiusura della trattativa.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...