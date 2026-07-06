Cremonese, Luca Zanimacchia vicinissimo al passaggio al Padova in Serie B

Luca Zanimacchia è vicinissimo al passaggio al Padova in Serie B. L’esterno offensivo di proprietà della Cremonese è da poco rientrato dopo una stagione trascorsa in prestito al Modena, sempre nel campionato cadetto, collezionando 36 partite condite da 3 gol e 3 assist.

Zanimacchia, al termine della stagione 2025-2026, è rientrato alla Cremonese, club proprietario del cartellino del calciatore. L’esterno pare non rientrare nei piani futuri dei grigiorossi, che per la Serie B 2026-2027 stanno costruendo in questo periodo la rosa da mettere a disposizione di mister Giampaolo, puntando molto sui giovani.

Nelle ultime ore il Padova, da poco affidato alla guida tecnica dell’ex tecnico della Carrarese Antonio Calabro, ha avanzato un’offerta per avere Zanimacchia. E stando alle voci di radiomercato Cremonese e Padova sarebbero molto vicine alla chiusura della trattativa.

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