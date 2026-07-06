Disservizi pendolari, Trenord: “Cambiata fermata pullman a Cavatigozzi”

Dopo i disservizi della prima giornata di chiusura della stazione di Cremona, segnalati dai pendolari, TreNord ha inoltrato un avviso relativo alla modifica del punto di fermata dei bus sostitutivi a Cavatigozzi, che adesso è più vicina alla stazione: infatti, il punto di fermata è posto ora in via Stazione 6, nel piazzale esterno della stazione. Precedentemente era a circa 900 metri dalla stazione stessa.

“Nel primo giorno di interruzioni Trenord conferma di aver garantito assistenza nelle stazioni interessate, per garantire gli interscambi treno/bus e supportare i passeggeri” sottolinea l’azienda.

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