Impianti sportivi comunali, pubblicato avviso per palestre scolastiche Manzoni e Campi

Oggi è stato pubblicato sul sito e sull’Albo Pretorio del Comune di Cremona l’avviso pubblico per l’affidamento in gestione ed uso degli impianti sportivi comunali orario extrascolastico di Palestra Manzoni (Lotto 1), in via Decia 43, e della Palestra Campi-Gioconda (Lotto 2), in via Gioconda 1, a Cremona.

Si tratta di due palestre scolastiche per le quali la gestione e l’utilizzo sono subordinate alle necessità dell’Istituto Scolastico a cui sono annesse. L’utilizzo è consentito dal lunedì al venerdì dal termine delle attività curricolari ed extra-curricolari della scuola, indicativamente dalle ore 17/17.30, mentre il sabato, tutto il giorno, compatibilmente con eventuali necessità espresse dall’istituto scolastico.

Alla procedura possono partecipare associazioni e società sportive dilettantistiche, organismi sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate) o associazioni ed enti riconosciuti da Coni e Sport e Salute e in possesso dei requisiti dettagliati all’interno dell’Avviso. Sarà possibile partecipare a uno solo dei due lotti e non ad entrambi. La valutazione delle istanze e la conseguente individuazione dei soggetti affidatari si baserà per l’85% sul progetto tecnico presentato, per il quale sono previsti specifici criteri (art. 7), e per il 15% sull’offerta economica, così come declinato all’art. 8 dell’Avviso.

“La modifica della normativa nazionale e l’entrata in vigore del DL n.38 hanno imposto nuove regole e nuovi strumenti per l’individuazione dei gestori delle strutture sportive cittadine” commenta Luca Zanacchi, assessore allo Sport. “Si tratta di un percorso nuovo e sfidante che vede l’attivazione di molte realtà sportive della città. Ringrazio l’Ufficio Sport per il grande lavoro in corso da molti mesi. Abbiamo avviato un percorso di accompagnamento e sostegno alle associazioni sportive coinvolte dalla riassegnazione degli impianti sportivi dopo le scadenze delle convenzioni. Continueremo a essere di supporto a tutte le ASD toccate da questi cambiamenti».

Sarà possibile presentare la propria istanza entro il 3 agosto 2026 alle ore 13, consegnando la documentazione richiesta e dettagliata nell’Avviso in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Palazzo Comunale (Piazza del Comune, 8 – ingresso dal Cortile Federico II). L’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00. I soggetti potenzialmente interessati a proporsi quali gestori di una delle due palestre potranno richiedere all’Ufficio Sport del Comune di Cremona di effettuare un sopralluogo scrivendo all’indirizzo e-mail sport@comune.cremona.it. Lo stesso ufficio comunicherà date e orari in cui sarà possibile svolgere visite congiunte agli impianti sportivi.

L’avviso con tutti i dettagli ed allegati è consultabile sul sito del Comune di Cremona al seguente link: https://www.comune.cremona.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-per-laffidamento-gestione-uso-degli-impianti-sportivi-comunali

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