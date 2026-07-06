Lavori stazione a Cremona, primi disservizi, Piloni: “Scritto all’assessore Lucente”

Dal 6 al 26 luglio, a causa dei lavori di Rfi alla stazione di Cremona, sono attivi i bus sostitutivi sulla linea ferroviaria. Nella prima mattinata di oggi, però, si sono verificati alcuni disservizi sulla tratta Bozzolo–Cremona–Milano, con ripercussioni per i pendolari. A darne notizia è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni che ha scritto all’assessore ai trasporti Franco Lucente chiedendo interventi per risolvere le criticità emerse e correggere il tiro per i prossimi giorni.

“Quanto accaduto questa mattina, nel primo giorno di chiusura della stazione di Cremona, necessita di interventi immediati per garantire un servizio migliore” spiega Piloni. “Il bus sostitutivo delle 6.34 da Cremona diretto a Cavatigozzi è partito con quasi dieci minuti di ritardo e, una volta arrivato, i passeggeri sono stati fatti scendere a circa un chilometro e mezzo dalla stazione, costringendoli a raggiungerla a piedi con bagagli e valigie per poter prendere il regionale per Milano delle 6.56”.

“Lo stesso è accaduto ai viaggiatori provenienti da Bozzolo, anch’essi costretti a percorrere a piedi circa un chilometro e mezzo per raggiungere la stazione di Cavatigozzi” continua il consigliere Dem. “Il treno per Milano ha dovuto attendere il loro arrivo, accumulando ulteriore ritardo e arrivando a destinazione con circa 30 minuti di ritardo”.

“Ho segnalato all’assessore questi episodi per chiedere di intervenire affinché il servizio sostitutivo sia organizzato nel modo migliore possibile, per fare in modo di garantire un servizio efficiente nei prossimi giorni e fino alla conclusione dei lavori” conclude Piloni.

© Riproduzione riservata