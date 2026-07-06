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Nazionali

Ultimo, dopo Tor Vergata annuncia tour 2027 negli Stadi: “Ora vengo io a casa vostra”

(Adnkronos) –
Ultimo torna negli Stadi. Dopo il successo del concerto dei record a Tor Vergata davanti a 250mila spettatori, il cantautore romano annuncia il tour 2027 negli Stadi: “Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra”, scrive Niccolò Moriconi sui social riferendosi al grande live del 4 luglio e al fatto che Roma, al momento, non è tra le location annunciate.  

 

 

 

La prima tappa del lungo tour – sempre targato Vivo Concerti – sarà il 10 giugno a Lignano Sabbiadoro. Poi la ‘favola’ di Ultimo proseguirà il 13 giugno a Bologna, il 17 giugno a Padova, il 20 giugno Milano, il 24 giugno a Napoli, il 28 giugno a Messina, il 3 luglio a Reggio Calabria, il 6 luglio a Bari, il 10 luglio a Firenze e il 16 luglio a Torino. Ultima tappa, il 24 luglio ad Olbia. I biglietti saranno disponibili da mercoledì 8 luglio alle 14, scrive il cantautore romano sui social. 

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