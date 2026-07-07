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Rai, La Russa e Fontana scrivono ai gruppi: “Entro 8 luglio i nomi dei nuovi membri della Vigilanza”

(Adnkronos) – “A seguito delle dimissioni rassegnate dai componenti della Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e, al fine di procedere alla ricostituzione della stessa Commissione, la invito a volere provvedere alla designazione dei deputati spettanti al Gruppo da lei presieduto”. E’ quanto chiedono ai gruppi parlamentari il presidente del Senato, Ignazio La Russa e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana in una lettera recapitata questa mattina ai capigruppo di tutte le forze parlamentari. Una mossa che arriva dopo le dimissioni dei componenti di opposizione e di maggioranza dalla vigilanza Rai della scorsa settimana. Il termine indicato nella missiva per la presentazione dei nomi è “entro l’8 luglio”. 

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