Sanremo, 59enne trovata morta in casa: sarebbe stata strangolata

(Adnkronos) – Sarebbe stata strangolata la donna di 59 anni stata trovata morta ieri sera in un appartamento di via Hope, a Sanremo. Secondo le prime informazioni, a chiamare i soccorsi sarebbe stato il figlio della 59enne, i vigili del fuoco sono intervenuti per sfondare la porta dell’abitazione in cui si trovava il cadavere. Per entrare dentro l’appartamento sarebbero poi passati da una finestra, mentre i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso della donna. A indagare su quanto accaduto i carabinieri al comando del colonnello Simone Martano, coordinati dal pm Enrico Cinnella Della Porta.