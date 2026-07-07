Tumori, Piccolo (Gilead): “Impegno a migliorare vita in pazienti cancro seno metastatico”

(Adnkronos) – “Accanto ai trattamenti consolidati, per le pazienti affette da carcinoma mammario metastatico si stanno facendo strada nuove opzioni terapeutiche, con l’obiettivo di concedere loro più tempo e una migliore qualità di vita. Gilead è impegnata su questo fronte proprio con questi obiettivi: diversi anni fa ha reso disponibili trattamenti sia per le pazienti con carcinoma mammario triplo negativo metastatico, sia con carcinoma mammario ormonosensibile, sempre in fase metastatica. Oggi siamo lieti di poter condividere la recente approvazione Ema – Agenzia europea per i medicinali, per lo stesso tipo di trattamento, ma nelle linee più precoci, in particolar modo nella prima linea per le pazienti con carcinoma mammario metastatico triplo negativo. Il nostro impegno è quello di contribuire a migliorare la qualità di vita delle pazienti, a conceder loro più tempo e anche, insieme a tutti gli altri protagonisti del sistema salute, rendere disponibili queste terapie il prima possibile” . Lo ha detto quanto affermato da Carmen Piccolo , direttore medico di Gilead Sciences Italia, all’evento ‘Due di noi. Dialoghi sul tumore al seno metastatico’, iniziativa ospitata nell’ambito del Roma Summer Fest e parte della campagna di sensibilizzazione di Gilead Sciences con Europa Donna Italia che accende i riflettori sul tumore al seno metastatico attraverso dei dialoghi con pazienti, esponenti del mondo della ricerca e istituzioni.

A tale proposito, “è importante lavorare facendo partnership con gli altri protagonisti del sistema salute, soprattutto con la comunità scientifica, i clinici, le istituzioni, ma anche le associazioni pazienti – continua Piccolo – Cinque anni fa Gilead ha accettato la sfida di entrare nel mondo dell’oncologia solida e oggi possiamo dire di aver cambiato la vita delle persone coinvolte e affette da carcinoma mammario metastatico. La sfida è continuare ad innovare: lo facciamo attraverso la nostra ricerca clinica, in particolare con il coinvolgimento di centri italiani. Abbiamo all’attivo più di 30 studi clinici in oltre 100 centri italiani, con l’ambizione di riuscire a portare fino a 20 nuove indicazioni oncologiche entro il 2030”.

In questo contesto, “la collaborazione con le associazioni pazienti è fondamentale e lo abbiamo visto anche con il docufilm ‘Due di noi’ che è stato riconosciuto dal presidente della Repubblica per il suo valore sociale – sottolinea Piccolo – Da qui è partita la campagna che abbiamo lanciato durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e che oggi portiamo in questo evento per amplificare le voci delle pazienti e diffonderle a un pubblico sempre più ampio”.