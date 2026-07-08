Le vie dell’acqua in Lombardia Orientale: Cremona e il fiume Po grandi protagonisti

La Lombardia Orientale torna a promuovere il suo volto più autentico attraverso un itinerario dedicato al turismo lento, costruito attorno ai laghi e ai fiumi che attraversano Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.

Un viaggio che unisce natura, mobilità sostenibile, gastronomia e scoperta dei territori, con un ruolo centrale per Cremona e per il suo rapporto storico con il Grande Fiume.

Il percorso parte dal Lago d’Iseo, tra traghetti, spiagge balneabili, ciclovie e gli spettacolari Orridi, per poi proseguire al Lago di Endine, dove un anello di 15 chilometri permette di alternare pedalate, bagni, canoa e persino voli in parapendio. La provincia di Brescia offre l’esperienza unica di Monte Isola, da vivere rigorosamente a piedi o in bicicletta, e la tradizione della Sardina essiccata del Sebino, presidio Slow Food.

Il cuore dell’itinerario, però, arriva in provincia di Cremona, dove il fiume Po diventa protagonista grazie al progetto Bici & Barca Po Experience, promosso da Comune di Cremona in collaborazione con Beega. Un format che alterna navigazione e percorsi ciclabili lungo gli argini, offrendo un modo nuovo e accessibile di vivere il Grande Fiume: un’esperienza che unisce natura, cultura locale, mobilità sostenibile ed enogastronomia.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore al Turismo del Comune di Cremona, Luca Burgazzi: “L’iniziativa riesce a coniugare la riscoperta del nostro fiume con una modalità di fruizione sostenibile e accessibile, valorizzando il territorio e offrendo un’esperienza autentica a cittadini e turisti. Il successo dimostra quanto il turismo esperienziale sia una leva fondamentale per promuovere Cremona in chiave innovativa e responsabile. È un’occasione importante per raccontare la città da una prospettiva nuova, quella del fiume, elemento identitario e spesso poco vissuto”.

Il viaggio si conclude a Mantova, città circondata dai tre laghi formati dal Mincio, dove è possibile esplorare le sponde in bicicletta o navigare sulle motonavi che collegano il centro storico con Grazie di Curtatone e Rivalta sul Mincio.

A fare da filo conduttore gastronomico è la rete dei ristoranti East Lombardy, che interpreta le tradizioni delle quattro province con una cucina contemporanea capace di valorizzare prodotti locali e pescato d’acqua dolce.

Un modo per raccontare la Lombardia Orientale attraverso sapori, paesaggi e storie che rendono ogni tappa un’esperienza autentica.

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