Tra uscite e nuovi innesti: la Cremonese spinge per Fellipe Jack e valuta le cessioni

La data del raduno, fissato per il 14 luglio, si avvicina e la Cremonese continua a lavorare senza sosta per definire la rosa che affronterà la prossima stagione. Tra possibili cessioni e nuovi innesti, il mercato grigiorosso resta in costante evoluzione.

Tra i profili più attenzionati rientra senza dubbio Baschirotto, che sta accelerando i tempi di recupero dall’infortunio e ha espresso la volontà di proseguire la propria carriera in Serie A. Situazione differente, ma destinata a svilupparsi nelle prossime settimane, per Sanabria e Thorsby. L’attaccante paraguaiano ha appena concluso l’esperienza al Mondiale e piace a diverse società estere, mentre il centrocampista norvegese sarà impegnato sabato sera nei quarti di finale contro l’Inghilterra: ogni valutazione sul suo futuro è quindi rinviata.

Anche Collocolo e Barbieri vantano estimatori in Serie A, ma al momento si registrano soltanto sondaggi, senza trattative concrete. È invece ormai vicina la partenza in prestito di Lapo Nava, atteso nelle prossime ore dall’Alcione Milano. Restano poi da definire le posizioni di Sernicola, seguito dal Padova, di De Luca, finito nel mirino del Palermo, e di Nasti, rientrato a Cremona dopo il prestito all’Empoli.

Sul fronte degli arrivi, la Cremonese spinge per Fellipe Jack, difensore classe 2006 del Como. Il giovane centrale mancino rispecchia l’identikit individuato dal direttore sportivo Botturi: l’obiettivo è affiancarlo a Folino per creare una coppia giovane, da alternare a quella più esperta composta da Luperto e Bianchetti. Sull’operazione sono attese novità nelle prossime ore. Tra i nomi seguiti figura anche Mattia Compagnon, esterno del Venezia, sul quale però la concorrenza resta particolarmente elevata.

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