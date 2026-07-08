“Contrappunti” nell’emozionante concerto dello Stauffer String Ensemble diretto da Spinosi

Ultima settimana di concerti prima della pausa estiva: martedì sera nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino si è esibito lo Stauffer String Ensemble, formazione composta dagli allievi dell’Accademia Stauffer di Cremona diretti stavolta dal M° francese Jean-Christophe Spinosi per il progetto Contrappunti.

Dopo lezioni di approfondimento, ecco il concerto conclusivo aperto gratuitamente al pubblico che ha risposto numeroso apprezzando il repertorio dal Barocco al Novecento con brani di A. Vivaldi, J. S. Bach e Arvo Pärt.

Nel programma, il contrappunto è stato esplorato oltre la sua definizione tecnica ossia non soltanto come intreccio di linee musicali, ma anche come principio di dialogo, equilibrio e trasformazione.

Nel corso dell’anno accademico, i progetti proposti hanno consentito agli allievi di confrontarsi con artisti e pubblici diversi. Lo Stauffer String Ensemble, ad esempio, si è esibito ad Hong Kong e per le prossime settimane ha altri concerti in programma.

Mentre a Cremona la rassegna si concluderà venerdì alle 20:30 con l’evento Kurtág 100, il progetto dedicato al centenario del compositore ungherese realizzato in collaborazione con l’Ensemble Intercontemporain.

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