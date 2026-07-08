Rotary Club Soresina, passaggio di consegne: Tirelli nuovo presidente

A Villa Zaccaria si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne del Rotary Club Soresina tra la presidente uscente Maria Cristina Zampieri e il nuovo presidente per l’anno sociale 2026/2027 Alberto Tirelli.

La conviviale conclusiva dell’anno rotariano ha riunito numerosi soci, ospiti e amici del club in un clima di forte partecipazione e entusiasmo. Tra loro anche l’assistente del Governatore Roberto Maria Dall’Olmo e la presidente incoming del Rotary Club Cremona Monteverdi Mara Maschi, oltre alle autorità militari, come il maresciallo maggiore Andrea Guarino, comandante della Stazione dei carabinieri di Soresina, e il comandante della polizia locale soresinese Giovanni Tirelli.

Durante la serata, il club ha accolto con entusiasmo una nuova socia, Alessandra Brunelli, in un contesto che ha permesso di rivivere i dodici mesi appena conclusi, illustrando i numerosi service svolti e gli importanti risultati ottenuti, mantenendo così fede al motto dell’anno ‘Uniti per fare del bene’.

Spazio poi al presidente Alberto Tirelli che ha presentato la squadra che lo affiancherà, tracciando il percorso che andrà a caratterizzare il nuovo mandato che manterrà al centro responsabilità, servizio e capacità di fare del bene. Verranno senza dubbio confermati i progetti che tradizionalmente caratterizzano il club soresinese e sono già allo studio nuove iniziative di servizio che potranno andare a portare benefici alla comunità intervenendo nelle situazioni di bisogno.

E’ stata di fatto una serata di festa, ricca di emozioni, che ha sancito il valore della continuità, del servizio e dello spirito rotariano.

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