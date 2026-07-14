Oleificio Zucchi, nomina Michel Pistorio Export Director

Oleificio Zucchi annuncia la nomina di Michel Pistorio nel ruolo di Export Director, con responsabilità sulla gestione e sullo sviluppo del business internazionale dell’azienda.

Nel nuovo ruolo, Pistorio guiderà la strategia commerciale export di Oleificio Zucchi, supervisionando circa 40 mercati esteri e contribuendo al consolidamento della presenza internazionale dell’azienda nel settore degli oli vegetali. Riporterà direttamente al management aziendale e sarà responsabile della definizione delle priorità geografiche, dell’allocazione delle risorse commerciali e dello sviluppo della rete distributiva internazionale.

Con oltre 14 anni di esperienza internazionale nel settore food & beverage, Michel Pistorio arriva in Oleificio Zucchi dopo aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità in primarie aziende del comparto wine & spirits. Nel corso della sua carriera ha guidato lo sviluppo commerciale di mercati europei e africani e del canale Travel Retail, maturando una consolidata esperienza nella gestione del P&L, nella definizione delle strategie di go-to-market, nello sviluppo delle reti distributive e nella leadership di team internazionali.

Nel ruolo di Export Director, Michel Pistorio avrà la responsabilità della strategia commerciale internazionale dell’azienda, della gestione del P&L export, dello sviluppo delle partnership commerciali e della definizione dei modelli di go-to-market nei diversi mercati. Tra le priorità strategiche rientrano inoltre l’ottimizzazione della route to market, il rafforzamento dei key account internazionali e l’accelerazione della crescita nei mercati ad alto potenziale.

“L’ingresso di Michel Pistorio rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della nostra organizzazione commerciale internazionale”, dichiara Alessia Zucchi, Presidente e Amministratore Delegato di Oleificio Zucchi. “La sua esperienza nella gestione di mercati complessi, la visione strategica e la capacità di sviluppare relazioni di lungo periodo con i partner commerciali saranno determinanti per sostenere le nostre ambizioni di crescita e consolidare il posizionamento di Oleificio Zucchi nei principali mercati internazionali”.

“Oleificio Zucchi è un’azienda con una forte identità, un patrimonio di marca riconosciuto e un significativo potenziale di crescita sui mercati internazionali” ha dichiarato Pistorio. “Entro con grande entusiasmo in questo nuovo incarico e con la volontà di mettere a disposizione il patrimonio di esperienza maturato nel corso della mia carriera internazionale per consolidare la presenza nelle aree strategiche, sviluppare nuove opportunità di business e costruire partnership solide e di lungo periodo”.

Con questa nomina, Oleificio Zucchi conferma il proprio impegno nel rafforzamento della struttura manageriale dedicata all’export e nel perseguimento di una crescita internazionale sostenuta e profittevole.

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