Oleificio Zucchi, nomina Michel Pistorio Export Director
L’azienda affida a Michel Pistorio la guida della strategia commerciale internazionale per accelerare lo sviluppo nei mercati esteri
Oleificio Zucchi annuncia la nomina di Michel Pistorio nel ruolo di Export Director, con responsabilità sulla gestione e sullo sviluppo del business internazionale dell’azienda.
Nel nuovo ruolo, Pistorio guiderà la strategia commerciale export di Oleificio Zucchi, supervisionando circa 40 mercati esteri e contribuendo al consolidamento della presenza internazionale dell’azienda nel settore degli oli vegetali. Riporterà direttamente al management aziendale e sarà responsabile della definizione delle priorità geografiche, dell’allocazione delle risorse commerciali e dello sviluppo della rete distributiva internazionale.
Con oltre 14 anni di esperienza internazionale nel settore food & beverage, Michel Pistorio arriva in Oleificio Zucchi dopo aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità in primarie aziende del comparto wine & spirits. Nel corso della sua carriera ha guidato lo sviluppo commerciale di mercati europei e africani e del canale Travel Retail, maturando una consolidata esperienza nella gestione del P&L, nella definizione delle strategie di go-to-market, nello sviluppo delle reti distributive e nella leadership di team internazionali.
Nel ruolo di Export Director, Michel Pistorio avrà la responsabilità della strategia commerciale internazionale dell’azienda, della gestione del P&L export, dello sviluppo delle partnership commerciali e della definizione dei modelli di go-to-market nei diversi mercati. Tra le priorità strategiche rientrano inoltre l’ottimizzazione della route to market, il rafforzamento dei key account internazionali e l’accelerazione della crescita nei mercati ad alto potenziale.
“L’ingresso di Michel Pistorio rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della nostra organizzazione commerciale internazionale”, dichiara Alessia Zucchi, Presidente e Amministratore Delegato di Oleificio Zucchi. “La sua esperienza nella gestione di mercati complessi, la visione strategica e la capacità di sviluppare relazioni di lungo periodo con i partner commerciali saranno determinanti per sostenere le nostre ambizioni di crescita e consolidare il posizionamento di Oleificio Zucchi nei principali mercati internazionali”.
“Oleificio Zucchi è un’azienda con una forte identità, un patrimonio di marca riconosciuto e un significativo potenziale di crescita sui mercati internazionali” ha dichiarato Pistorio. “Entro con grande entusiasmo in questo nuovo incarico e con la volontà di mettere a disposizione il patrimonio di esperienza maturato nel corso della mia carriera internazionale per consolidare la presenza nelle aree strategiche, sviluppare nuove opportunità di business e costruire partnership solide e di lungo periodo”.
Con questa nomina, Oleificio Zucchi conferma il proprio impegno nel rafforzamento della struttura manageriale dedicata all’export e nel perseguimento di una crescita internazionale sostenuta e profittevole.