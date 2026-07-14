Cronaca
Scontro a Cavatigozzi, coinvolti un mezzo pesante e un ragazzo di 17 anni
L'incidente lungo la Codognese. Dalle prime informazioni il giovane ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo
Incidente questa mattina alle 8:30 circa lungo la Codognese a Cavatigozzi all’altezza di piazza della Sorgente, dove un veicolo – cisterna si è scontrato con un motociclo condotto da un 17enne.
Sono subito stati allertati i soccorsi sanitari che hanno prestato assistenza al ragazzo, caduto a terra. Dalle prime informazioni il giovane ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.
La dinamica è in corso di valutazione da parte della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi, mentre una pattuglia della Polizia Stradale ha regolato il traffico facendolo transitare in piazza della Sorgente, adiacente al luogo dell’incidente.
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