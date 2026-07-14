Cremonese: Botturi e Giampaolo presentano la nuova stagione, poi primo allenamento

Dopo la giornata di ieri interamente dedicata alle visite mediche e ai test atletici per i giocatori grigiorossi, oggi la nuova stagione della Cremonese è destinata a entrare nel vivo. E’ il giorno del raduno e il programma è già stato fissato nei minimi dettagli.

Prima di tutto, questa mattina alle ore 12 nella sala stampa del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” andrà in scena la tradizionale conferenza stampa di inizio stagione. Per rispondere alle domande dei giornalisti, saranno presenti il direttore sportivo Christian Botturi e l’allenatore Marco Giampaolo. Sarà l’occasione anche per parlare dell’allestimento della rosa, ancora in corso d’opera, con il periodo di pre-ritiro che servirà al mister per valutare alcuni giovani rientrati dopo periodi di prestito. Sarà inoltre la prima volta che Giampaolo parlerà, dopo la scelta di restare a Cremona in seguito alla retrocessione, accettando il nuovo progetto della società, che punta molto sui giovani. Per Botturi non mancheranno di sicuro le domande inerenti il mercato.

Dalle parole del mattino, nel pomeriggio si passerà ai fatti, con la prima seduta d’allenamento di questa nuova stagione sportiva della Cremonese, in programma sempre sui campi del quartier generale grigiorosso a partire dalle ore 17:30.

Quella di oggi dovrebbe essere anche la giornata dell’ufficializzazione di due importanti operazioni in entrata. Dopo le visite mediche di rito di ieri, oggi Fellipe Jack e Fabio Gerli dovrebbero diventare a tutti gli effetti nuovi giocatori della Cremonese, prendendo già parte al primo allenamento, agli ordini di mister Giampaolo. Il giovane difensore centrale mancino arriva dal Como, mentre l’esperto regista è stato prelevato dal Modena, dove ha trascorso le ultime sei stagioni, con la fascia di capitano al braccio.

In arrivo dovrebbe esserci anche l’annuncio di almeno un movimento in uscita, visto che il terzino Leonardo Sernicola è vicinissimo al passaggio al Benevento, club neopromosso in Serie B.

Insomma, quella di oggi sarà una giornata fitta di appuntamenti per la Cremonese, tra conferenza stampa di inizio stagione, primo allenamento e operazioni di calciomercato. I grigiorossi lavoreranno all’ombra del Torrazzo fino a venerdì 24 luglio, giorno della prima amichevole contro la Giana Erminio. Poi, a partire da domenica 26 luglio e fino a giovedì 6 agosto, la squadra si sposterà invece a Ronzone per il ritiro estivo vero e proprio.

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