Forte temporale, piante divelte e tettoie volate via: inizia la conta dei danni

Era atteso ed è puntualmente arrivato il temporale estivo che potrebbe avere spezzato la cappa di afa degli ultimi giorni. Forti raffiche di vento e una pioggia scrosciante su Cremona e circondario, che in pochi minuti hanno messo a ferro e fuoco vaste porzioni della città.

Particolarmente colpita la zona sud della città: in viale Po cadute diverse piante, come pure in via Riglio, mentre sul piazzale della Tamoil sono piombate alcune tettoie delle strutture adiacenti strappate dalla furia del vento.

Problemi anche in in centro città, in piazza Roma, piazza San Paolo, via Milazzo.

I Vigili del Fuoco stanno operando con tutte le squadre a disposizione, la conta dei danni è appena iniziata.

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