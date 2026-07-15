Albero abbatte semaforo in viale Trento e Trieste, chiusa la strada

Il forte temporale di questo pomeriggio ha provocato numerosi danni e la caduta di alberi in diverse zone della città, fanno sapere dall’amministrazione comunale. Le segnalazioni sono diffuse su tutto il territorio comunale e riguardano almeno una trentina di situazioni critiche.

In piazza Roma un albero ha tranciato alcuni cavi elettrici che, stando alle prime verifiche, sembrerebbero riguardare esclusivamente l’illuminazione pubblica. In viale Trento e Trieste, oltre alla caduta di alberi e cavi, il nubifragio ha abbattuto un semaforo e in questo momento il viale è chiuso a partire da Porta Milano, a causa della presenza di ulteriori situazioni a rischio. Risulta danneggiato anche il tetto della Scuola Primaria “Trento Trieste”.

Criticità si registrano poi in via Manzoni e lungo altre importanti arterie cittadine. Sulla tangenzialina in direzione del Bosco ex Parmigiano è crollato un pannello della barriera antirumore. Al momento si registrano danni a cose, ma fortunatamente non a persone. In queste ore sono al lavoro i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile del Comune di Cremona. I parchi cittadini resteranno chiusi in via precauzionale.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia aveva emesso nel primo pomeriggio l’allerta arancione per rischio di forti temporali sul nostro territorio, che rimane attiva fino alle ore 00:00 di giovedì 16 luglio. Per la giornata di domani il temporaneo rafforzamento di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale porterà tempo variabile sul Nord Italia, con una situazione meteorologica più instabile in serata per una perturbazione atlantica in arrivo da Ovest. Sulla Lombardia sono previsti locali rovesci o temporali residui nella notte e in ripresa in serata a carattere sparso a partire dai settori occidentali in transito verso Nord-Est. Localmente saranno possibili fenomeni di moderata o forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento fino a 90-110 km/h e grandine di piccole-medie dimensioni.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Indicazioni per i cittadini” dell’app allertaLOM o la sezione “Cosa fare in emergenza” del sito www.allertalom.regione.lombardia.it. Per le chiamate di soccorso e di emergenza fare sempre riferimento al Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 o all’app 112 Where Are U che permette di effettuare la chiamata di emergenza ed inviare contemporaneamente la posizione esatta di chi chiama alla Centrale del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 della Lombardia.

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