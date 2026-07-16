A un anno e mezzo dall’apertura, il ristorante Gingko segnalato dalla guida Michelin

Una segnalazione nella prestigiosa Guida Michelin a poco più di un anno dall’apertura. Un riconoscimento importante per il ristorante Ginkgo di via Manzoni a Cremona e per il suo chef e titolare, Lorenzo Barbieri.

“Siamo stati segnalati dalla prestigiosa Guida Michelin. Siamo molto onorati e felici di aver sbloccato questo primo livello. Adesso continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto, seguendo il percorso che riteniamo sia quello giusto”- ha commentato Barbieri.

Il ristorante ha aperto il 20 dicembre 2024 e la notizia della segnalazione è arrivata dopo la visita degli ispettori Michelin.

“Dopo circa un anno e mezzo siamo stati notati dagli ispettori, arrivati in forma anonima. Per noi è una grande soddisfazione e ci fa davvero molto piacere.”

“Facciamo una cucina contemporanea e creativa, con abbinamenti a volte particolari e a volte più rassicuranti. Lavoriamo molto sui prodotti di stagione, valorizzando ortaggi, carne e pesce.”

Tra i piatti simbolo del locale c’è lo spaghetto alla bouillabaisse con yuzu e scampo. Accanto alla carta, sono stati introdotti anche due percorsi degustazione.

“Abbiamo creato il menu ‘Conosceteci’, che permette agli ospiti di scegliere cinque portate dalla carta, e il menu ‘Conoscetemi’, un percorso in sette portate che racconta la mia storia, il territorio cremonese e le esperienze che hanno segnato il mio percorso” – ha continuato Barbieri.

Un percorso professionale iniziato giovanissimo in Calabria e proseguito tra Londra, Como e il ristorante Trussardi alla Scala di Milano, dove Barbieri ha lavorato per quasi dieci anni.

“È stata un’esperienza fondamentale, che mi ha permesso di crescere sia professionalmente sia dal punto di vista umano.”

Ora l’obiettivo è continuare a farsi conoscere dentro e fuori Cremona.

“Vogliamo riempire il ristorante – ha chiosato – lavorare bene e far conoscere sempre di più la nostra cucina. Poi ci saranno altri traguardi da raggiungere, ma per scaramanzia preferisco non dire altro.”

© Riproduzione riservata