Collettivo 50mm, fra mostre e installazioni le attività di fotografia ai Giovedì d’Estate

Valorizzare persone e luoghi di Cremona attraverso lo sguardo dei giovani con il linguaggio della fotografia: è l’iniziativa promossa in occasione dei Giovedì d’Estate dal Collettivo 50mm, nato ormai da tempo all’interno del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia con sede a Palazzo Raimondi.

In Loggia dei Militi nelle quattro serate dei Giovedì sono esposte le fotografie del contest La Dolce Vita Cremonese appena concluso, inoltre ogni volta è proposta un’attività diversa e così la cultura oltrepassa l’ambito universitario.

Il 2 luglio con “La città svelata” si è dato spazio al Fondo Fotografico Fazioli mostrato in slide show, per un viaggio nella memoria del centro storico; mentre il 9 luglio ecco schizzi e photobooth in “Bella faccia”, realizzando per il pubblico partecipante un doppio ritratto, fotografico e disegnato. Il 16 luglio è il turno di “In un istante” con un’installazione interattiva, fino a chiudere il 23 con una sorpresa. Gli aggiornamenti sui social del Collettivo.

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