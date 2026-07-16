Dopo il nubifragio, Cremona al lavoro per tornare alla normalità

Per Cremona è il giorno della conta dei danni e della ripartenza, fin dalle prime ore del mattino operatori, volontari, società sportive e cittadini si sono messi al lavoro per rimuovere alberi e rami caduti, liberare le strade e riportare la città alla normalità dopo il violento nubifragio di mercoledì pomeriggio.

In città restano evidenti i segni del nubifragio. In molte vie, da viale Po a viale Trento e Trieste, passando per via Orti Romani e via Palio dell’Oca, sono ancora presenti transenne, cumuli di rami e tronchi già tagliati con la motosega e accatastati ai bordi delle strade in attesa della rimozione definitiva. Un’immagine che racconta l’intenso lavoro ancora in corso per restituire alla città la piena normalità.

Tra le zone più colpite c’è viale Po, dove un albero ha abbattuto parte della recinzione del parco Tognazzi. Diversi tratti della pista ciclabile sono stati delimitati per la presenza di rami pericolanti e fogliame. Situazione simile anche al piazzale Tamoil, il vento ha completamente distrutto la tettoia della palazzina, e per la pizzeria Il giardino del Po, dove la caduta di alcuni alberi ha interessato il cancello d’ingresso.

Nella notte Aprica ha effettuato un servizio straordinario di pulizia delle strade del centro e in particolare dei giardini di piazza Roma per rimuovere foglie, rami e detriti trasportati dal vento. In municipio è in corso una riunione con la Protezione Civile per fare il punto sui danni e valutare gli ulteriori interventi necessari.

Le società canottieri sono impegnate in una corsa contro il tempo per ripristinare le proprie strutture. Alla Canottieri Bissolati i volontari hanno iniziato a lavorare già dalle sei del mattino, riuscendo a garantire regolarmente l’apertura del centro estivo che ospita una ottantina di bambini. Dopo le operazioni di pulizia e di messa in sicurezza, è prevista anche la riapertura delle piscine nel corso della giornata.

Proseguono gli interventi anche alla Canottieri Baldesio, tra le più colpite durante dalla tempesta e dove si sta lavorando alla rimozione degli alberi e dei rami caduti e alla sistemazione delle aree danneggiate. Chiusa per tutta la giornata anche la Canottieri Flora, una pianta si è abbattuta nella piscina e quattro pioppi cipressini sono caduti vicino ai campi da tennis. Al Centro Sportivo Stradivari gran parte delle criticità è già stata risolta: il centro riaprirà alle 14, mentre le piscine resteranno ancora chiuse il tempo necessario per completare la pulizia dal fogliame.

Danni limitati invece al Golf Club Il Torrazzo, dove sono cadute un paio di piante in zone che non interferiscono con il percorso di gioco. Il campo è regolarmente aperto e tutte le attività sportive e di ristorazione sono confermate. Nessuna conseguenza rilevante anche al Centro Sportivo San Zeno, dove si registrano soltanto alcuni rami caduti.

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