Ambulanza veterinaria, Ceraso: “Ora il Comune dia seguito all’ordine del giorno approvato”

La consigliera comunale di “Oggi per Domani” Maria Vittoria Ceraso interviene sull’ordine del giorno, approvato nell’ultimo Consiglio comunale, dedicato al servizio di ambulanza veterinaria.

La proposta, presentata lo scorso marzo, chiedeva all’amministrazione di stipulare una convenzione per garantire gratuitamente il trasporto degli animali da compagnia agli anziani e alle persone fragili, prendendo come riferimento esperienze già attive in altre città, come Mantova. L’obiettivo era anche quello di dare seguito agli impegni assunti in campagna elettorale dal sindaco, che aveva annunciato il sostegno alle associazioni impegnate nell’introduzione del servizio di ambulanza veterinaria attraverso protocolli d’intesa e la messa a disposizione di spazi comunali.

Secondo Ceraso, il servizio, gestito dall’associazione di volontariato Il Fiocco grazie all’attività dei volontari e a una raccolta fondi che ha permesso l’acquisto di due mezzi, rappresenta una risposta concreta all’assenza di un pronto soccorso veterinario a Cremona.

“Tra l’altro questo servizio – scrive Ceraso -, molto apprezzato dalla cittadinanza, che è stato attivato grazie alla disponibilità dei volontari che hanno intercettato, attraverso una raccolta fondi, le risorse per l’acquisto di ben due mezzi, sopperisce proprio alla mancanza di un pronto soccorso veterinario a Cremona che ad oggi non sembra possibile attivare per le ragioni che la Garante del Benessere Animale e l’Ordine dei Veterinari hanno in più circostanze rappresentato. L’attivazione di questo servizio permette un supporto importantissimo per chi si dovesse trovare in una situazione di emergenza e nella necessità di accedere alle strutture veterinarie aperte 24h su 24h, come quelle di Piacenza o Crema, potendo contare su un aiuto competente per la gestione e il trasporto del proprio animale in condizioni che richiedono ad esempio interventi d’urgenza”.

La consigliera sottolinea però che, a due anni dall’inizio del mandato amministrativo, “nessuno di questi impegni è stato ancora attuato” e che il sostegno del Comune si è limitato all’affissione di manifesti informativi nelle aree cani.

Nel corso della discussione in aula, la maggioranza ha espresso parere favorevole all’ordine del giorno chiedendo però di eliminare dal testo il riferimento esplicito all’associazione Il Fiocco, come una sorta di garanzia dell’imparzialità che il Consiglio deve mantenere nel dare indirizzi alla Giunta. L’assessore Simona Pasquali ha inoltre precisato che l’eventuale assegnazione di uno spazio comunale dovrà avvenire attraverso un avviso pubblico.

“Questo nonostante l’Assessore all’Associazionismo Luca Burgazzi, solo pochi giorni fa – sottolinea Ceraso nella sua nota -, abbia dichiarato, rispetto ai rapporti con alcune delle associazioni che promuovono musica ed eventi in città, che la mancanza di avvisi pubblici nella distribuzione di contributi è motivata dalla volontà dell’amministrazione di non relegare tutto a una semplice procedura amministrativa, fredda, ma di far crescere e accompagnare le associazioni del territorio e favorire un rapporto più diretto attraverso la stipula di protocolli d’intesa. E’ evidente che questo stesso trattamento non sarà riservato all’Associazione il Fiocco nonostante sia l’unica che in città gestisce un servizio tanto importante per i cittadini ma che ad oggi non ha un luogo dove i volontari possono riunirsi e un riparo per le ambulanze”.

Per consentire l’approvazione condivisa del documento, la consigliera ha accettato l’emendamento. “In ogni caso, per spirito di collaborazione, ho accettato l’emendamento del consigliere Poli e l’ordine del giorno è stato votato all’unanimità. Mi auguro pertanto che siano attivate tutte le procedure del caso per attuare l’indirizzo dato a Sindaco e Giunta”, conclude Ceraso.

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