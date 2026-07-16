Assicurazione obbligatoria: nuovi controlli della polizia locale sui monopattini elettrici

Proseguono i controlli della Polizia Locale a seguito dell’entrata in vigore delle norme che disciplinano l’utilizzo dei monopattini elettrici. Da oggi, giovedì 16 luglio, per chi guida questi mezzi è infatti obbligatoria l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Questo pomeriggio, in Piazza Stradivari, gli agenti della Polizia Locale hanno verificato il rispetto di questa nuova importante regola che si aggiunge alle altre come quella che vieta il superamento dei 20 chilometri orari (limite dei ciclomotori), con specifica prescrizione di 6 chilometri orari nelle aree pedonali. Al momento in città si sono registrati due casi di persone con monopattino elettrico senza contrassegno né polizza assicurativa e l’accertamento è in corso.

Varato alla fine del 2024, il nuovo Codice della Strada prevede che l’assicurazione obbligatoria, per essere valida, debba riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo. Secondo le stime a livello nazionale questa misura interessa un milione di mezzi.

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state pubblicate alcune FAQ per rispondere alle domande più comuni. Rispetto a eventuali dubbi sull’intestatario della polizza si spiega che “potranno richiedere il contrassegno (e quindi la polizza collegata) tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni; nel caso degli under 18, la domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale”.

Secondo la nuova norma, “i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile”; secondo le previsioni la spesa annua riguardante l’assicurazione dei monopattini sarà di circa 50 milioni di euro con costi medi che si aggirano tra i 35 e i 55 euro. Le sanzioni possono arrivare a 400 euro.

«Da oggi scatta l’obbligo di assicurazione per i monopattini e la Polizia Locale presidierà il rispetto della norma. Tuttavia mi sento di evidenziare una lacuna giuridica tale per cui il sistema sanzionatorio, a differenza degli altri veicoli che circolano sulla strada come ciclomotori, motocicli e autoveicoli, non prevede per i monopattini il sequestro immediato del mezzo, ma solamente l’applicazione di una sanzione amministrativa – ha commentato l’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Santo Canale -. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza sulle strade soprattutto per i pedoni. Non di rado si vedono monopattini sfrecciare a tutta velocità, a volte anche sui marciapiedi».

«Oggi si compie pienamente l’ operazione di riordino normativo inerente l’ utilizzo di questi mezzi. Si tratta di un pacchetto di norme che tende a responsabilizzare l’utilizzatore e a tutelare gli altri utenti della strada in caso di collisione», aggiunge il Comandante della Polizia Locale Luca Iubini.

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