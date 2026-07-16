Proclamati 25 nuovi ingegneri al Campus di Cremona del Politecnico
Al Campus di Cremona del Politecnico di Milano la proclamazione di 25 nuovi ingegneri, che hanno concluso il percorso triennale in Gestionale o in Informatica
Corone d’alloro al Campus di Cremona del Politecnico di Milano: giovedì sono stati proclamati 25 nuovi ingegneri, che hanno conseguito il titolo al termine del Corso di Laurea Triennale o in Ingegneria Gestionale o in Ingegneria Informatica.
I laureandi di Gestionale hanno dovuto presentare davanti alla commissione il proprio elaborato finale, frutto dell’esperienza svolta in azienda che ha consentito loro di mettere in pratica quanto appreso a lezione. Diversi gli argomenti trattati, Anna Beltrami ad esempio si è occupata della “Gestione della compliance HSE tra formazione, audit e digitalizzazione normativa nel Gruppo Mauro Saviola”.
Mentre i laureandi di Informatica non hanno sostenuto la discussione, dal momento che la prova finale per loro è stata la realizzazione di progetti sviluppati durante il percorso di studi. È il caso di Alessandro Murtas, che ha partecipato a un progetto insieme a Daniel Berlonghi e Angelo Legati.
Diversi studenti continueranno gli studi, iscrivendosi alla Magistrale. Qualcuno invece entrerà subito nel mondo del lavoro, per tutti gli sbocchi professionali sono numerosi come attestano i dati del Career Service del Politecnico: a un anno dal conseguimento del titolo, il 96% dei laureati triennali in Ingegneria risulta occupato.