Proclamati 25 nuovi ingegneri al Campus di Cremona del Politecnico

Corone d’alloro al Campus di Cremona del Politecnico di Milano: giovedì sono stati proclamati 25 nuovi ingegneri, che hanno conseguito il titolo al termine del Corso di Laurea Triennale o in Ingegneria Gestionale o in Ingegneria Informatica.

I laureandi di Gestionale hanno dovuto presentare davanti alla commissione il proprio elaborato finale, frutto dell’esperienza svolta in azienda che ha consentito loro di mettere in pratica quanto appreso a lezione. Diversi gli argomenti trattati, Anna Beltrami ad esempio si è occupata della “Gestione della compliance HSE tra formazione, audit e digitalizzazione normativa nel Gruppo Mauro Saviola”.

Mentre i laureandi di Informatica non hanno sostenuto la discussione, dal momento che la prova finale per loro è stata la realizzazione di progetti sviluppati durante il percorso di studi. È il caso di Alessandro Murtas, che ha partecipato a un progetto insieme a Daniel Berlonghi e Angelo Legati.

Diversi studenti continueranno gli studi, iscrivendosi alla Magistrale. Qualcuno invece entrerà subito nel mondo del lavoro, per tutti gli sbocchi professionali sono numerosi come attestano i dati del Career Service del Politecnico: a un anno dal conseguimento del titolo, il 96% dei laureati triennali in Ingegneria risulta occupato.

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