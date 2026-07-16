Ceraso, interrogazione sul “Sindaco della Notte” e sui controlli della Polizia Locale

La consigliera Maria Vittoria Ceraso, della lista civica “Oggi per Domani”, ha presentato un’interrogazione a risposta orale sullo stato di avanzamento del progetto del “Sindaco della Notte” e sul tema della sicurezza e della gestione della vita notturna in città.

Nel testo, la consigliera ricorda come durante la campagna elettorale la coalizione a sostegno del sindaco Andrea Virgilio avesse promosso l’istituzione del “Sindaco della Notte” e la realizzazione di un “Piano della Notte”, finalizzati a creare una mediazione permanente tra residenti, studenti ed esercenti e a valorizzare la vita notturna come risorsa economica, sociale e culturale.

L’interrogazione richiama inoltre le dichiarazioni della consigliera Vittoria Loffi a favore di un percorso partecipato e condiviso per la definizione di un piano dedicato all’economia della notte, citando anche l’esperienza di città come Bologna.

Secondo Maria Vittoria Ceraso, l’ordinanza firmata dal sindaco il 10 luglio 2026, che introduce restrizioni temporanee alla vendita per asporto in vetro e lattine e al consumo di alcolici in alcune aree del centro storico dalle ore 20 alle ore 5, solleva interrogativi sulla coerenza tra l’impostazione del provvedimento e gli obiettivi programmatici annunciati in passato. Nell’interrogazione viene inoltre richiamata la posizione di FIPE Confcommercio, che ha espresso rammarico per il mancato coinvolgimento preventivo degli operatori economici nella definizione della misura.

La consigliera affronta anche il tema dei controlli, osservando che il servizio esterno della Polizia Locale copre attualmente la fascia oraria dalle ore 7:00 alle ore 1:00 di notte, mentre l’ordinanza produce effetti fino alle 5:00 del mattino. A questo proposito viene richiamata la possibilità prevista dall’articolo 208, comma 5-bis, del Codice della Strada di destinare una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie al finanziamento di servizi notturni della Polizia Locale, come avverrebbe in altre realtà italiane.

L’interrogazione chiede quindi al sindaco e alla giunta di chiarire lo stato di avanzamento del “Sindaco della Notte” e del relativo “Piano della Notte”, i tempi per l’avvio del tavolo di mediazione con le associazioni di categoria, le ragioni della scelta adottata con l’ordinanza del 10 luglio, eventuali misure di sostegno alle attività commerciali del centro storico, la valutazione sull’attuale copertura oraria della Polizia Locale e la possibilità di introdurre un progetto sperimentale di terzo turno notturno su base volontaria, finanziato anche attraverso i proventi delle sanzioni del Codice della Strada.

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