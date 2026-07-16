Cremonese, la prima amichevole contro la Giana Erminio in diretta su CR1

Sale l’attesa tra i tifosi grigiorossi per vedere all’opera la nuova Cremonese che sta nascendo. Il gruppo affidato alla guida tecnica di mister Marco Giampaolo, sta prendendo forma e presto scenderà in campo per il primo test di questa fase di preparazione atletica.

La prima sfida amichevole della preseason grigiorossa, per l’esattezza, è in programma venerdì 24 luglio alle ore 18. Per l’occasione la Cremonese affronterà la Giana Erminio, compagine di Serie C.

La società grigiorossa ha reso noto ufficialmente che la partita si giocherà al Campo Sportivo “Soldi” a porte aperte. I tifosi che vorranno assistere alla gara potranno accedere liberamente all’impianto di gioco prima del fischio d’inizio.

Non solo, la partita Cremonese-Giana Erminio verrà trasmessa integralmente in diretta su CR1. Come tutti gli anni, l’emittente visibile sul canale 19 seguirà da vicino i grigiorossi e, per dare la possibilità a tutti di assistere all’incontro, la prima uscita della nuova stagione della Cremo andrà in onda in diretta a partire dalle ore 18.

CR1 sarà presente anche a Ronzone, dove la Cremonese disputerà altre tre gare amichevoli: mercoledì 29 luglio alle ore 17 contro il Cittadella, sabato 1° agosto alle ore 16 contro il Lumezzane e mercoledì 5 agosto alle ore 17:30 contro l’Obermais-Maia Alta.

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