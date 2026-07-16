Sicurezza: 150 servizi straordinari nelle zone sensibili. Varata ordinanza anti alcol

Fin dall’inizio di quest’anno, le zone particolarmente sensibili di Cremona sono state oggetto di una significativa attenzione da parte delle pattuglie impegnate nell’attuazione dei servizi di controllo del territorio. Servizi che sono stati intensificati, aumentando la frequenza dei passaggi e delle soste in punti ben precisi.

Nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta questa mattina in Prefettura alla presenza dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Cremona, ci si è concentrati a garantire maggiori livelli di sicurezza, anche in relazione alla movida estiva. Da questa sera entra in vigore l’ordinanza adottata dal sindaco volta a vietare la vendita di alcol in contenitori in vetro e in lattine, nonché il consumo di alcolici in particolari aree del centro in determinati giorni e fasce orarie.

Nelle zone particolarmente sensibili, la pressante attività di prevenzione, effettuata con circa 150 servizi straordinari, anche con l’impiego di pattuglie appiedate, ha consentito in questi mesi alle forze di polizia di segnalare all’autorità giudiziaria un rilevante numero di situazioni e di adottare numerosissimi ordini di allontanamento.

Nel frattempo continueranno regolarmente i controlli del sabato sera e saranno implementati quelli svolti sulla scorta dell’ordinanza sindacale.

L’azione congiunta, coordinata dalla Prefettura e sviluppata in un quadro di consolidata sinergia tra tutte le componenti del sistema della sicurezza, conferma l’impegno comune per prevenire e contrastare con efficacia ogni forma di manifestazione criminale, allo scopo di corrispondere alle legittime aspettative di sicurezza della cittadinanza.

‘Voglio ringraziare – ha dichiarato il prefetto – il grande impegno delle donne e gli uomini di tutte le forze di polizia, che, senza sosta e da mesi stanno facendo tutto il possibile per intercettare per tempo eventuali rischi del compimento di atti criminali. Impegno che, con specifico riferimento a Crema, verrà ulteriormente accresciuto nell’ottica di un sistema coordinato e integrato d’interventi che sarà puntualmente monitorato in Prefettura in vista delle opportune rimodulazioni, oltre che per favorire il concorso delle forze necessarie”.

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