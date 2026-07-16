Furto sventato dai Carabinieri al bar “Il Cantuccio”: arrestato uomo di 55 anni

La rapidità di risposta e l’efficace controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri si confermano ancora una volta fondamentali per contrastare la microcriminalità. Alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 16 luglio, la tempestività dei militari della Sezione Radiomobile ha permesso di sventare un furto ai danni del bar “Il Cantuccio” in zona Cristo Re a Cremona. Un intervento culminato con l’arresto in flagranza del presunto autore del colpo.

L’allarme è scattato intorno alle 04.20 del mattino, quando al Numero Unico di Emergenza 112 è giunta la segnalazione di un individuo intento a forzare la porta d’ingresso del bar situato in via Mincio. La risposta della Centrale Operativa è stata istantanea, inviando immediatamente una pattuglia sul luogo segnalato.

Giunti in pochissimi minuti sul posto, i militari hanno operato con estrema prontezza, riuscendo a sorprendere il malvivente all’esterno del locale e bloccandolo prima che potesse darsi alla fuga. Dalle verifiche condotte, è emerso che l’individuo – un uomo di 55 anni, pluripregiudicato e senza fissa dimora – dopo essersi introdotto nel bar, si era accanito anche sulle slot-machine, danneggiandole nel tentativo di asportarne le monete.

Sottoposto immediatamente a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 356 euro in contanti. La somma, appena sottratta dal registratore di cassa dell’esercizio, è stata interamente recuperata e, grazie all’efficienza dei militari, è stata restituita sul momento al legittimo proprietario del bar, sopraggiunto nel frattempo.

I militari hanno sequestrato vari arnesi da scasso utilizzati, ovvero tronchesi, tenaglie, cacciaviti, guanti, torce e nastro isolante, e l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria prontamente informata dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cremona, è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza della caserma Santa Lucia. Questa mattina è stato accompagnato davanti al Giudice che ha convalidato l’arresto, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere e ha rinviato la decisione al prossimo 8 ottobre.

L’episodio evidenzia non solo l’importanza cruciale delle tempestive segnalazioni al 112, ma soprattutto la prontezza operativa delle pattuglie dei Carabinieri, capaci di intervenire in tempi rapidissimi per garantire la sicurezza delle attività commerciali e dei cittadini.

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