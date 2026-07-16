Evade dagli arresti domiciliari ad Annicco: scatta la denuncia dei Carabinieri

Continua con regolarità l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cremona, con un’attenzione particolare rivolta alla verifica del rispetto delle misure cautelari alternative al carcere. Al termine di una serie di accertamenti conclusisi nella giornata di ieri, mercoledì 15 luglio, i militari della Stazione di Soresina hanno denunciato per evasione un uomo di 20 anni, con precedenti di polizia, che si trova sottoposto al regime degli arresti domiciliari nel comune di Annicco.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio. Intorno alle 18.20, una pattuglia dell’Arma di Soresina si è recata presso il domicilio dell’uomo per un normale controllo di routine. Si tratta di verifiche che le Forze dell’Ordine conducono quotidianamente e senza preavviso, proprio per garantire che le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria vengano rigorosamente osservate.

Giunti sul posto, i militari hanno però constatato che il soggetto si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. I successivi e immediati tentativi di mettersi in contatto con lui sono risultati vani, in quanto era irrintracciabile. Constatata l’assenza ingiustificata e terminati gli accertamenti di rito, la Stazione dei Carabinieri di Soresina ha proceduto formalmente alla denuncia, informando tempestivamente l’Autorità Giudiziaria.

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