Cremona, prezzi al consumo giugno 2026: alta l’inflazione per carburanti e affitti

L’Ufficio Statistica del Comune di Cremona ha diramato una nota stampa, riguardante l’indice dell’andamento dei prezzi al consumo del mese di giugno 2026 relativi alla città del Torrazzo.

Per ora l’inflazione, complessivamente, non deflette: nel mese di giugno, l’indice generale tendenziale (+2,1%) oscilla attorno ai valori degli ultimi due mesi (rispettivamente, +2,0% in aprile e +2,4% in maggio).

Rispetto ai mesi precedenti, tuttavia, cresce un po’ meno il carrello della spesa: a fronte di un indice tendenziale pari a +0,6%, abbiamo dei decrementi significativi in corrispondenza di oli e grassi (-6,5%) e frutta (-1,1%), oltre a tè e affini (-6,0%); viceversa, crescono sensibilmente carne (+2,9%) e pesce (+2,8%).

Gli incrementi più importanti si hanno però in corrispondenza delle spese per l’abitazione e per i carburanti.

Nel primo caso (abitazione), a parte un indice tendenziale generale già elevato (+6,5%), abbiamo dei rialzi particolarmente significativi in corrispondenza di acqua (+12,3%), elettricità (+10,4%), e combustibili liquidi (+15,4%). Quest’ultimo indice (+15,4%) lo ritroviamo identico con riferimento ai carburanti per i mezzi di trasporto.

Da segnalare infine la crescita pressoché costante degli indici relativi ai servizi di alloggio (+5,2%), nonché ai prodotti per l’assistenza sanitaria (+1,8%) e ai servizi di cure ambulatoriali (+4,4,%).

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