Centrale Unica di Continuità Assistenziale: novità per Cremona dal 22 luglio

Da mercoledì 22 luglio la Centrale Unica di Continuità Assistenziale sarà operativa anche per il territorio dell’ASST di Cremona, nell’ambito del percorso di riorganizzazione promosso da Regione Lombardia.

La nuova organizzazione riguarda esclusivamente la gestione delle chiamate e non comporta cambiamenti per i cittadini: il numero da contattare resta il 116117, gli orari del servizio rimangono invariati e gli ambulatori di Continuità Assistenziale continuano a operare come di consueto.

La Centrale Unica valuta telefonicamente le richieste dei cittadini e li orienta verso la risposta assistenziale più appropriata. In questo modo i medici della Continuità Assistenziale possono dedicare più tempo alle visite e all’attività clinica.

La Centrale Unica, coordinata dall’ASST di Pavia e attiva dall’ottobre 2025, amplia il proprio bacino di attività includendo anche i territori delle ASST di Cremona, Crema e Mantova. L’estensione del servizio rientra nel progetto regionale che prevede l’attivazione progressiva di sei Centrali Uniche di Continuità Assistenziale in Lombardia. Quando il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta non sono in servizio, il cittadino può contattare il 116117 per problemi di salute urgenti e non rimandabili.

Dal 22 luglio la chiamata sarà accolta da un operatore della Centrale Unica, formato per raccogliere le informazioni necessarie e individuare il bisogno assistenziale. Le informazioni raccolte vengono quindi trasmesse al medico di Continuità Assistenziale, che effettua la valutazione clinica e individua la risposta più appropriata.

A seconda della situazione il medico può:

fornire un consulto telefonico;

effettuare una valutazione anche tramite videochiamata;

prescrivere, quando necessario, farmaci urgenti per terapie di breve durata o un certificato di malattia;

indirizzare il cittadino all’ambulatorio di Continuità Assistenziale per una visita;

attivare una visita domiciliare, in particolare per le persone fragili o impossibilitate a spostarsi.

Se durante la valutazione emergono condizioni di emergenza, viene immediatamente attivato il 112 oppure il cittadino viene indirizzato al Pronto Soccorso.

Il servizio di Continuità Assistenziale è attivo:

dal lunedì al venerdì: dalle 20.00 alle 8.00 del mattino successivo;

sabato, domenica e giorni festivi: 24 ore su 24;

Il 116117 rappresenta il punto di riferimento per i problemi di salute urgenti e non rimandabili che si presentano quando il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta non sono in servizio.

Restano invece di competenza del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta il rinnovo delle terapie croniche, la trascrizione delle prescrizioni specialistiche, la richiesta di visite ed esami programmabili, il rilascio di certificazioni non urgenti e le prestazioni infermieristiche differibili.

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