Musica protagonista nel weekend con Luppolo in Rock, Summer Festival e Crema 4 Music

È il weekend di Luppolo in Rock, premiato come Miglior Festival 2024 e 2025 nel sondaggio della rivista specializzata Rock Hard. Da venerdì a domenica il Parco Colonie Padane ospiterà l’ottava edizione della manifestazione, con una line-up composta da 26 band italiane e internazionali. Il successo del festival è legato alla qualità della proposta artistica e a un’organizzazione ormai consolidata, capace di richiamare ogni anno un pubblico sempre più numeroso. Nei giorni che hanno preceduto l’evento, i social del festival hanno ospitato i videomessaggi dei musicisti in cartellone, che hanno dato appuntamento ai fan a Cremona. Inoltre, i meet & greet, offriranno al pubblico l’opportunità di incontrare gli artisti durante la tre giorni.

Sabato 18 luglio il Cremona Summer Festival propone uno degli appuntamenti più attesi della rassegna: all’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino si terrà il concerto dei vincitori dell’edizione 2025 del concorso internazionale, accompagnati dalla Festival Orchestra.

A Crema prosegue Crema 4 Music, festival dedicato alla musica indipendente che fino a domenica anima il Parco della Pierina con concerti, street food, area bambini e spazi riservati alle associazioni del territorio. Nel fine settimana saliranno sul palco i Gem Boy venerdì, i Derozer sabato e Dani Faiv domenica.

Sempre domenica il Festival sul Serio propone un pomeriggio tra tradizione gastronomica, spettacoli, teatro in dialetto e musica. Il programma prenderà il via con il laboratorio dedicato alla preparazione dei tortelli cremaschi, per proseguire con la performance di discipline aeree Impatti, lo spettacolo in dialetto ‘Ntùrne al Sère e il concerto Il Querceto inCANTATO, con il maestro Mauro Bolzoni, il soprano Ayako Suemori e le ballerine Veronica Forner e Gaia Chiofalo.

A Soresina, sabato 18 luglio, Piazza San Francesco ospita la Notte Bianca di Sant’Anna. Dalle 19 spazio allo street food proposto dai commercianti della piazza, alle bancarelle degli hobbisti e all’intrattenimento musicale con W.D.J., per una serata dedicata alla convivialità nel centro cittadino.

Nel Casalasco torna la tradizionale Sagra di Santa Margherita a Vicoboneghisio, frazione di Casalmaggiore. Sabato e domenica il programma propone cucina tipica, musica dal vivo, iniziative per bambini e famiglie, il Night Car Meet con esposizione di vetture e dj set serali.

A Sabbioneta va in scena la Fiera del Carmine, che da venerdì a domenica riempirà Piazza Ducale con tre serate di musica dal vivo, intrattenimento e area food & beverage. Sul palco si alterneranno la BestBeFive Live Entertainment Band, il party musicale KAOS – Dagli anni ’90 ad oggi e gli Effetto Vasco, tribute band dedicata a Vasco Rossi.

Sabato 18 luglio il centro storico di Viadana sarà infine protagonista con la Notte Bianca. Dalle 19 il cuore della città si trasformerà in un grande spazio dedicato alla musica, allo spettacolo e all’intrattenimento con negozi aperti, mercatini, aree food & beverage, una sfilata di moda organizzata insieme ai commercianti, l’animazione di Radio Circuito 29 e lo spettacolo “Notti Magiche – L’Italia che balla!”.

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