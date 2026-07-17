Maltempo, sale a 60 il numero degli alberi caduti. Partita richiesta stato calamità

AGGIORNAMENTO – I consiglieri regionali Ventura (FDI), Piloni (PD) e Vitari (Lega) hanno inviato ai vertici regionali la richiesta di attivare e sostenere presso il Governo il riconoscimento dello stato di emergenza e dello stato di calamità per la provincia di Cremona “interessata da due straordinari eventi meteorologici che nei giorni 15 e 17 luglio, nel giro di 36 ore, hanno provocato ingenti danni al patrimonio pubblico, privato e alle produzioni agricole e alle strutture aziendali”.

La missiva è stata inviata all’assessore alla Protezione Civile La Russa, all’assessore all’Agricoltura Beduschi e al collega del Territorio e Sistemi Verdi Comazzi.

“Tali eventi, per intensità, diffusione territoriale e conseguenze economiche, hanno

determinato una situazione di grave difficoltà per numerosi Comuni e imprese agricole

del territorio provinciale, compromettendo in molti casi le produzioni in corso e causando

rilevanti danni patrimoniali.



“L’entità complessiva dei danni è attualmente oggetto di monitoraggio da parte degli enti

competenti, ma le prime evidenze confermano una situazione di particolare criticità per il nostro territorio.



“Alla luce della straordinarietà dei due eventi atmosferici sopra descritti, della loro

eccezionale intensità, dell’ampiezza dei territori coinvolti e della rilevanza dei danni

siamo a chiedere la Vostra massima attenzione e disponibilità nel supportare i Comuni e

i privati nella raccolta dei dati per quantificare i danni e sostenere la richiesta di stato di

emergenza e calamità naturale affinché si adotti ogni misura utile”, conclude la missiva.



Il Comune intanto prosegue con la ricognizione del patrimonio arboreo sul territorio cittadino. Il numero degli alberi danneggiati è salito a 60, ma si tratta di una cifra ancora provvisoria. Il Cimitero Monumentale ha riaperto a seguito della revoca dell’ordinanza di chiusura firmata ieri dal Sindaco, dopo i lavori di messa in sicurezza.

“Con l’evento di stamattina – commenta l’Assessora con delega alla Protezione Civile Simona Pasquali – abbiamo avuto ulteriore crollo di alberi e il danneggiamento di tre auto. Oggi sono stati effettuati nuovi sopralluoghi alle Colonie Padane e si è deciso di abbattere un albero e di rimuovere alcuni rami per consentire lo svolgimento della manifestazione in programma con maggiore sicurezza”.

Sono in corso le ricognizioni nelle aree verdi e sul patrimonio edilizio. Proseguono infine le operazioni di messa in sicurezza e di abbattimento di eventuali alberi pericolanti, oltre che di pulizia straordinaria delle strade. “Ricordiamo che la raccolta dei rifiuti – precisa Pasquali – avverrà regolarmente mentre è sospesa la programmazione dello spazzamento strade e marciapiedi per concentrare tutte le energie nel ripristino della pulizia delle zone maggiormente colpite dai temporali dei giorni scorsi. Un ringraziamento va da parte dell’Amministrazione a tutti gli operatori e ai volontari della Protezione Civile Comunale, alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco, ai tecnici e operatori di APRICA, ad AEM e ai tecnici del verde che in questi giorni stanno lavorando per tornare al più presto alla normalità”.

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